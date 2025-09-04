Manifestanti pro Palestina bloccano i treni alla stazione di Pisa

Cronaca Pisa
(foto gonews.it)

Disagi alla circolazione ferroviaria a Pisa, dove centinaia di manifestanti pro Palestina hanno occupato i binari della stazione centrale interrompendo il traffico dei treni. Il gruppo si è staccato da un corteo di circa 1.500 persone che aveva sfilato pacificamente per il centro cittadino in sostegno alla Global Sumud Flotilla.

Raggiunta la piazza della stazione, i manifestanti sono entrati nello scalo e hanno occupato il primo binario, mentre all’esterno è rimasto un presidio di solidarietà.

Al momento la situazione è descritta come tranquilla, ma la circolazione ferroviaria risulta bloccata con pesanti disagi per i pendolari in rientro.

