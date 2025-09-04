"Taci f...o", il Pd di Colle di Val d'Elsa denuncia: "Terzo attacco omofobo sui social nei confronti di Vannetti"

Riccardo Vannetti

Il capogruppo: "Provo sdegno e sgomento per gli attacchi che subisco a ogni mia uscita politica"

Un'offesa omofoba è apparsa in un commento, sotto a un'intervista al capogruppo Pd di Colle di Val d'Elsa Riccardo Vannetti. A denunciare l'episodio è il Pd Colle di Val d'Elsa in una nota: secondo quanto riferito la frase, definita "irripetibile", è stata pubblicata nella serata di mercoledì sotto al post su una pagina Facebook locale: "È rimasta visibile online per circa un’oretta, finché l’amministratore della pagina (che conta diecimila iscritti) non l’ha cancellata, bannando l’autore dal gruppo. Si tratta del terzo episodio, il terzo attacco omofobo esplicito, nei confronti del capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale" dichiara il Pd colligiano. "Il primo era emerso nella primavera del 2024, per scoprire che in realtà girava sui social fin dal 30 agosto 2023, cioè dal giorno in cui Vannetti si era presentato pubblicamente alla città con un comizio in piazza Arnolfo. Il secondo è del gennaio di questo stesso anno. Adesso a distanza di pochi mesi, il terzo. Una frase odiosa quanto esplicita e assolutamente impossibile da fraintendere".

"Taci f...o", questo il commento di un utente "a una mia intervista come capogruppo dell'opposizione di centrosinistra, corredata da una mia foto" spiega Riccardo Vannetti. "L’articolo era stato condiviso dallo stesso amministratore della pagina che ha annunciato di avere prontamente cancellato l’offesa omofoba e di aver bannato l’utente dalla pagina" ringraziato da Vannetti. "Questo purtroppo, nonostante la buona volontà, non riesce a scalfire i sentimenti di schifo, sdegno e sgomento per i continui attacchi che emergono in certe pagine, denigrandomi costantemente ogni qualvolta io espliciti le mie funzioni di capogruppo del Pd. Come è ormai sotto gli occhi di tutti gli attacchi non sono rivolti solo al mio operato, ma spesso proprio contro la mia persona.

Basta leggere altri commenti, oltre a quello omofobo, per trovarsi di fronte a frasi del tipo "magari il Vannetti un po’ di prosciutto dagli occhi se lo potrebbe togliere", "ma chetati che è meglio fai più bella figura", e tanti altri aggressivi e offensivi, a me indirizzati, spesso imputandomi anche presunte colpe della giunta precedente. Si tratta del terzo attacco omofobo esplicito lanciato contro di me da utenti del web su alcuni gruppi di discussione colligiani su Facebook vicinissimi a esponenti di primo piano dell’attuale maggioranza" aggiunge il capogruppo Pd. "Per fortuna la fitta rete di sostenitori del centro sinistra ha fatto in tempo a fermare l’immagine incriminata e a mettermi a conoscenza di quanto avvenuto. Il commento purtroppo è stato letto da molti utenti della pagina, che già stavano partecipando alla discussione".

Fonte: Pd Colle di Val d'Elsa

