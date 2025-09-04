Piano strutturale del Comune di Montopoli, gli incontri pubblici

Dopo il primo passaggio in consiglio comunale è stato pubblicato sul Burt il nuovo Piano strutturale del Comune di Montopoli. Dalla data di pubblicazione, tutti i cittadini e le cittadine hanno 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni. La scadenza per presentarle è il 30 settembre.

Per questo motivo l'amministrazione comunale e i tecnici degli uffici hanno programmato due incontri pubblici dedicati al piano strutturale:

il 9 settembre alle 17 nei locali della Pubblica Assistenza di Montopoli rivolto ai tecnici

l'11 settembre alle 21, sempre nei locali della Pubblica Assistenza di Montopoli aperto a tutta la cittadinanza.