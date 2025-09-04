In giro per Prato con una scacciacani modificata: 23enne arrestato

Un 23enne è stato arrestato a Prato dalla polizia per aver alterato un'arma e averla detenuta in maniera illegale. Il giovane, di origini cinesi e irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata "in modo da essere funzionante e in grado di esplodere colpi di arma da fuoco" come si legge in una nota della procura pratese.

La scacciacani era completa di "caricatore inserito, con i colpi all'interno di cui uno incamerato già esploso". Dagli accertamenti svolti la pistola è risultata "perfettamente funzionante". Agenti della polizia erano intervenuti nella Chinatown pratese per la presenza di un giovane "armato, recentemente giunto in città con il proposito di porre in essere episodi delittuosi in seno alla comunità cinese".

I controlli hanno portato all'individuazione del 23enne che in un marsupio aveva la scacciacani modificata. L'arma è stata sequestrata e il giovane arrestato.