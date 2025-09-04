Referendum comunale, firmato il decreto: al voto domenica 9 novembre

Attualità Empoli
(foto gonews.it)

Urne aperte dalle 8 alle 23. Potranno partecipare i maggiorenni residenti nel Comune di Empoli

 È stato firmato oggi dal sindaco di Empoli il decreto di indizione del referendum abrogativo comunale relativo al quesito

"«Volete voi che sia abrogata la delibera del Consiglio Comunale di Empoli del 18 ottobre 2022 n. 93 avente ad oggetto “ DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE MULTIUTILITY PER LA CREAZIONE DI UNA HOLDING DI SERVIZI DELLA TOSCANA. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (“ALIA”). APPROVAZIONE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONSIAG S.P.A., ACQUA TOSCANA S.P.A. E PUBLISERVIZI S.P.A. IN ALIA. APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI. COSTITUZIONE DI UNA HOLDING PUBBLICA PLURIPARTECIPATA PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN MULTIUTILITY (“HOLDING TOSCANA”) E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO. CONFERIMENTO DEL RAMO OPERATIVO DI ALIA IN UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE. AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI. QUOTAZIONE IN BORSA DI MULTIUTILITY.”? »

Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno di domenica 9 novembre dalle ore 8 alle ore 23. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto gli anni 18 alla data di indizione del referendum.

In un incontro di oggi pomeriggio, giovedì 4 settembre, fra l'amministrazione e il comitato promotore, è stata comunicata la data e sono stati condivisi i tempi per la definizione degli spazi della campagna elettorale. Prima della firma del decreto, è stata informata la conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale.

Seguiranno nei tempi previsti dal regolamento le indicazioni sulle modalità dell’esercizio del voto e le informazioni in merito alla dislocazione delle sezioni.

Le sezioni saranno 42, compresa quella dell’ospedale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

