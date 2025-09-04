Riattivato il fontanello di Treggiaia a Pontedera

Acque informa che partire dalla mattina di oggi, giovedì 4 settembre, il fontanello di Treggiaia (in piazza della Casa Bianca), nel comune di Pontedera, è tornato a essere regolarmente in funzione. Inaugurato il 31 luglio, l’impianto era stato temporaneamente chiuso dal 18 agosto a causa di un problema tecnico e della conseguente manutenzione straordinaria. Eseguite tutte le lavorazioni necessarie, il fontanello è stato adesso riattivato.

Tornano così ad essere 6 gli impianti attivi nel comune di Pontedera, con quelli presenti in piazza Trieste nel capoluogo e nelle frazioni di La Rotta, Montecastello, Villaggio Piaggio e Pardossi. Frutto della collaborazione tra Acque e amministrazione comunale, i fontanelli offrono ai cittadini la possibilità di attingere gratuitamente acqua potabile della rete idrica, resa più gradevole grazie a un trattamento che rimuove il cloro senza comprometterne la sicurezza. Un’acqua buona da bere, locale, sicura e senza costi per le famiglie.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

