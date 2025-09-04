Ripartono il Mercatale e Nonlobuttovia a Empoli

Prodotti della terra di qualità in bella mostra e buone opportunità di riciclo e riuso per dare una seconda mano a ciò che non è più utile per alcuni e diventa, invece, necessario per altri. Ecco che tornano le aperture dopo la pausa estiva del mercato agroalimentare, “Il Mercatale in Empoli”, in via Bisarnella (lato parco Mariambini) e i due servizi “Nonlobuttovia” con sede al palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, lato alberato, per i mobili e a La Vela Margherita Hack ad Avane, in via Magolo, 32.

Al Mercatale arrivano due nuove aziende: L'orto di Paglione di Certaldo che porterà verdure di stagione e l’azienda agricola Fustolatico ed eredi Gasparri con vino, olio extravergine di oliva e pasta. Non mancheranno la Cooperativa agricola del Frignano con il parmigiano reggiano, la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio di Marco macelleria; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio, l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello e di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

E poi, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni che delizierà gli avventori con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado), l’azienda agricola La Contadina con formaggi caprini e infine, l’azienda agricola Luigina d’Ercole con verdure di stagione.

NONLOBUTTOVIA – Per il buon usato di mobili, quel ‘pezzo’ mancante di arredo, il servizio nella sede del Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, lato alberato, riprenderà le aperture di stagione nei giorni di giovedì 11 settembre (domenica 7 settembre il servizio resterà chiuso per le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in piazza Guido guerra a Empoli), domenica 21 e giovedì 25 settembre 2025, sempre in orario dalle 10 alle 12.30. La gestione è a cura dell'associazione Lilliput.

Mentre ad Avane, in via Magolo, 32, il servizio riaprirà domenica 14 settembre, in orario dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Lì si potranno trovare oggettistica per la casa, vestiario di stagione, giochi, suppellettili e molto altro. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094.

REGOLAMENTO MOBILI – Coloro che vogliono prendere dei mobili deve munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane. Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo.

I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato.

Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

È possibile consultare il sito www.lilliputempoli.it oppure inviare una email all’indirizzo lilliputempoli@googlegroups.com

