Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 all’Abetone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi pomeriggio, giovedì 4 settembre, alle ore 15:25 italiane, a 2 chilometri a sud-est dell’Abetone.
Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma è avvenuto a una profondità di 13 chilometri, con coordinate geografiche 44.1302 di latitudine e 10.6772 di longitudine.
L’evento, di breve durata, è stato avvertito in diverse località della zona montana al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, senza al momento segnalazioni di danni a persone o cose.
