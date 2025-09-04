Sequestrati 24mila giochi irregolari in un'azienda di Prato

La guardia di finanza ha individuato a Prato un flusso di distribuzione di prodotti irregolari di varia tipologia. La merce era totalmente sprovvista delle necessarie avvertenze, delle istruzioni d’uso e delle informazioni minime per il consumatore previste dalle vigenti normative nazionali ed europee.

In un’impresa individuale del “Macrolotto” pratese gestita da persone di origini cinesi sono stati trovati circa 24.000 giocattoli sprovvisti del corredo informativo minimo obbligatoriamente previsto in etichetta e quindi assolutamente inidonei.

Ergo, i prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, in attesa di procedere ad opportune analisi volte ad accertarne la conformità con gli standard europei. Sono scattate sanzioni pecuniarie al commerciante per tremila euro che hanno fatto seguito alla segnalazione dello stesso presso la locale Camera di Commercio.