Torna il Silent Reading Book Party a Montopoli

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Montopoli il Silent Reading Book Party. Mercoledì 10 settembre, a partire dalle 19, piazza San Matteo, ai piedi dell’omonima torre, si trasformerà in una grande sala lettura senza pareti. La formula non cambia: basta portare con sé tutto ciò che è necessario per immergersi in un libro. Quindi: ciò che si vuole leggere, una coperta da stendere per terra o da tenere addosso quando cala il sole, un cuscino, una tazza pronta ad accogliere una tisana calda e una lucina per quando arriva la sera. E più in generale la voglia di leggere e condividere un momento spesso intimo e privato come quello che si dedica alla lettura. Un evento che l'amministrazione comunale di Montopoli ha organizzato in collaborazione con la biblioteca comunale e alcune librerie indipendenti della zona: Equilibri di Pontedera e Rinascita di Empoli. E la casa editrice di Pontedera Tagete Edizioni. Uno spazio ad hoc sarà riservato ai bambini e alle bambine nel giardino del museo civico, un luogo inclusivo grazie anche alle letture in Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa) curate dalla cooperativa Promocultura.

«Vogliamo che il Silent Reading Book diventi un appuntamento fisso dell’estate montopolese – commentano dall'amministrazione comunale – per questo abbiamo organizzato una seconda edizione. Lo scorso anno è stata una serata magica in cui ogni lettore e ogni lettrice ha scelto come meglio immergersi nelle pagine dei propri libri. L’intenzione è supportare l'editoria indipendente, promuovere la lettura e più in generale lanciare momenti di condivisione degli spazi in presenza, offline, magari staccando per qualche ora i cellulari. Grazie a Michele Quirici della Tagete, alle librerie che hanno accettato di partecipare, a Paola Marchetti della biblioteca e ad Arte e Fiori per l'allestimento».

In piazza sarà presente anche un punto prestiti della biblioteca comunale dove ci si potrà iscrivere o ricevere informazioni sulla rete Bibliolandia. Quest’anno l’allestimento vedrà il tema delle stelle, un modo per alzare lo sguardo e cambiare prospettiva anche con il supporto di buone letture.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

