In Casentino si terrà il raduno nazionale dei golden retriever

Il 13 settembre Soci diventerà la capitale italiana del Golden Retriever, la bellissima razza di amici a quattro zampe, famosa per il suo mantello dorato e il suo buon carattere. Nella bella location della Casa Agricola Rossi, adagiata sulla riva dell’Archiano a pochi passi dalla ciclopista omonima, questa azienda ospiterà il Raduno Nazionale del Golden Retriever. Grazie all’Associazione Golden Retriever Family, questa bella iniziativa è arrivata in Casentino tramite Irene che, insieme al fratello Daniele, nel 2018 ha fatto rifiorire un amore di famiglia trasmesso dal nonno Vasco, legato a questi luoghi fin dall’infanzia.

Il raduno – un’idea nata tra Torino e Lignano Sabbiadoro da due amiche di Irene – porterà in Casentino, a Soci, oltre 150 amici a quattro zampe e più di 200 persone al loro seguito. La mattina alle ore 10 del 13 settembre tutta la bella comitiva di amici a due e quattro zampe, sarà nel capoluogo provinciale in piazza San Iacopo per poi spostarsi a pranzo e nel pomeriggio a Soci all’azienda agricola Rossi. Qui sarà allestita un’area Golden Village, dove saranno coinvolte tante associazioni e realtà locali tra cui il canile del Casentino, un’area giochi grazie al Centro Cinofilo casentinese. Il tutto finirà con una bella sfilata dorata lungo l’argine dei campi a cui tutti potranno partecipare.

La realtà che ha reso possibile questa giornata in Casentino – oltre all’entusiasmo di Irene - è l’Associazione Golden RetrivierFamily. Le fondatrici Debora Zanon e Debora Moretto si sono conosciute grazie ai loro amici dorati. Da un’idea nata quasi per gioco, nel 2023 organizzano il primo raduno Golden a Lignano Sabbiadoro. Lo straordinario successo di quella prima prova le ha portate lontano e ogni volta quel successo si ripete, allargando la bella famiglia degli amici e amiche dei Golden. Il Casentino verde e pet friendly, conosciuto grazie all’amicizia con Irene di Casa Agricola Rossi che divide la sua vita tra l’azienda sociana e Torino, sarà una nuova opportunità per questa grande famiglia di appassionati di questi cani meravigliosi, che stanno bene in famiglia e accanto ai bambini, ma che aiutano tanto gli umani anche in tante altre attività sociali.

Irene che ha aperto le porte della vallata a questa iniziativa commenta: “Conosco bene le due Debora, amiche “per il pelo”, possiamo dire, e apprezzo il loro progetto poichè anch’io amo i Golden e ne ho uno in casa. Credo che il Casentino possa offrire molto, anche in futuro, a tutti coloro che verranno a Soci il 13 in questa occasione e che non potranno che amarlo e tornarci per le loro vacanze future. Il nostro obiettivo è proprio questo: far conoscere questo luogo a tutti coloro che magari, fino ad oggi, non hanno avuto occasione di visitarlo. Siamo felici di poter aprire le porte della nostra realtà per farlo in grande con questa vallata straordinaria, nostra culla di infanzia dove abbiamo deciso di riportare il cuore e molto di più. Ringrazio il comune tutte le associazioni di Bibbiena che ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare”.

