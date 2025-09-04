Tamponamento in Fi-Pi-Li tra Montopoli e Santa Croce sull’Arno

Incidente nel primo pomeriggio in Fi-Pi-Li, nei pressi dell'uscita di Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 al km 38+6000, tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno. Da quanto appreso si tratterebbe di un tamponamento in cui è rimasto coinvolto un furgone. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Al momento si sarebbe formato circa un Km di coda.
