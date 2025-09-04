Torna il Trofeo Neri a Gambassi: "Gara e passeggiata di solidarietà nel ricordo di Riccardo e Alessio"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile
Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

Domenica 7 settembre appuntamento con il "17° Trofeo Riccardo Neri", la Gara Podistica e Passeggiata a Gambassi Terme, annuale appuntamento per ricordare Riccardo Neri, il giovane calciatore promessa della Juventus che a soli diciassette per un tragico evento avvenuto il 15 dicembre 2006 durante un allenamento nel centro sportivo di Vinovo, ha perso la sua giovane vita insieme all’amico Alessio Ferramosca.

L’evento che gode del patrocino del Comune di Gambassi Terme è organizzato dall’associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca con la preziosa collaborazione del Settore Atletica Polisportiva I’ Giglio di Castelfiorentino, la Palestra Oasi di Certaldo ed il Circolo Arci Casenuove-Gambassi Terme. La partenza è prevista alle 9.15, dallo Stadio Comunale Casenuove di Gambassi, iscrizione 8 euro.

"All’arrivo il nostro solito buffet - spiega l'associazione - offerto per ringraziare tutti i partecipanti che con la loro presenza sostengono i progetti di solidarietà rivolti a bambini speciali. A seguire le premiazioni con molti premi e la consegna delle Coppe del "17° Trofeo Riccardo Neri". Non resta che rinnovare l’invito a partecipare numerosi per condividere insieme una domenica mattina all’insegna della solidarietà nell’indelebile ricordo di Riccardo ed Alessio".

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

Notizie correlate

Colle di Val d'Elsa
Politica e Opinioni
4 Settembre 2025

"Taci f...o", il Pd di Colle di Val d'Elsa denuncia: "Terzo attacco omofobo sui social nei confronti di Vannetti"

Un'offesa omofoba è apparsa in un commento, sotto a un'intervista al capogruppo Pd di Colle di Val d'Elsa Riccardo Vannetti. A denunciare l'episodio è il Pd Colle di Val d'Elsa [...]

Castelfiorentino
Politica e Opinioni
4 Settembre 2025

Sicurezza, Urso e Fabbrocini (FdI): “Perché non si vuole un consiglio comunale aperto?”

“Durante la Commissione Capigruppo di ieri sera – dichiarano Serena Urso, capogruppo e coordinatore locale di Fratelli d’Italia, e Fabio Fabbrocini, consigliere comunale – è stata respinta la proposta avanzata [...]

Toscana
Politica e Opinioni
4 Settembre 2025

Sanità, Campinoti e Salvadori (FI): "La realtà non si racconta con gli slogan"

"In questi giorni assistiamo a una narrazione trionfalistica sulla sanità toscana, promossa dal Presidente Giani, che dipinge un sistema in salute e in espansione. Ma chi vive la sanità da [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina