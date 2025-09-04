Torna il Trofeo Neri a Gambassi: "Gara e passeggiata di solidarietà nel ricordo di Riccardo e Alessio"

Domenica 7 settembre appuntamento con il "17° Trofeo Riccardo Neri", la Gara Podistica e Passeggiata a Gambassi Terme, annuale appuntamento per ricordare Riccardo Neri, il giovane calciatore promessa della Juventus che a soli diciassette per un tragico evento avvenuto il 15 dicembre 2006 durante un allenamento nel centro sportivo di Vinovo, ha perso la sua giovane vita insieme all’amico Alessio Ferramosca.
L’evento che gode del patrocino del Comune di Gambassi Terme è organizzato dall’associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca con la preziosa collaborazione del Settore Atletica Polisportiva I’ Giglio di Castelfiorentino, la Palestra Oasi di Certaldo ed il Circolo Arci Casenuove-Gambassi Terme. La partenza è prevista alle 9.15, dallo Stadio Comunale Casenuove di Gambassi, iscrizione 8 euro.
"All’arrivo il nostro solito buffet - spiega l'associazione - offerto per ringraziare tutti i partecipanti che con la loro presenza sostengono i progetti di solidarietà rivolti a bambini speciali. A seguire le premiazioni con molti premi e la consegna delle Coppe del "17° Trofeo Riccardo Neri". Non resta che rinnovare l’invito a partecipare numerosi per condividere insieme una domenica mattina all’insegna della solidarietà nell’indelebile ricordo di Riccardo ed Alessio".
Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca
