Violenza su un treno a Firenze: controllore aggredito da passeggero senza biglietto

Nuovo episodio di violenza a bordo di un treno in partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Questa mattina un passeggero, sprovvisto di biglietto, ha colpito al volto un componente dell’equipaggio NTV, provocando la reazione immediata delle sigle sindacali del settore ferroviario.

"Siamo costretti, nostro malgrado, a registrare l’ennesima aggressione ai danni di un lavoratore – dichiarano in una nota congiunta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti –. Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega, con l’augurio di una pronta guarigione".

I sindacati condannano fermamente l’episodio, che definiscono "l’ultimo atto di un fenomeno ormai insostenibile e inaccettabile", e chiedono un intervento urgente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Non bastano più proclami e slogan. Vanno resi finalmente operativi i protocolli per la sicurezza già definiti, con misure concrete per prevenire e contrastare simili aggressioni. Le stazioni devono diventare luoghi più sicuri".

Le organizzazioni sindacali sollecitano infine NTV a costituirsi parte civile nel futuro processo contro l’aggressore, "per lanciare un segnale chiaro e forte di condanna verso la violenza sui luoghi di lavoro, che non può restare impunita".

Notizie correlate