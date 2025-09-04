'Una Sola Emozione': la campagna abbonamenti dell'USE

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

La nuova stagione dell'Use è alle porte. Con la campagna abbonamenti “Una Sola Emozione”, tifosi e famiglie avranno la possibilità di accompagnare le squadre della SERIE B Maschile e dell’A2 Femminile in ogni momento, trasformando ogni partita in un’esperienza di passione e appartenenza.

Biglietti singoli
• Biglietto ordinario: € 10
• Biglietto ridotto: € 5 (valido per genitori e familiari dei ragazzi tesserati a cui consegneremo due tessere)
• Ingresso gratuito: per i tesserati 5-18 anni e per i bambini sotto i 5 anni

Abbonamenti
• Abbonamento intero (stagione maschile + femminile): € 80
• Offerta promo lancio: € 50 offerta valida fino al 27 settembre 2025

Come abbonarsi
• In sede USE Basket, Via Rigoletto Martini 66, Empoli (Ogni Lunedi, Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,30)
• Oppure durante le partite di precampionato della serie B maschile e dell’A2 femminile e le partite casalinghe al palazzetto

Perché abbonarsi
• Con un unico abbonamento si seguono tutte le 14 partite della squadra maschile e 12 partite della squadra femminile
• Prezzo accessibile e vantaggioso rispetto ai biglietti singoli
• Un gesto di sostegno concreto alla società e al movimento giovanile
• Far parte di una comunità: “Una Sola Emozione” siamo tutti noi, sugli spalti e in campo

 

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
27 Agosto 2025

Il Biancorosso Sesa conferma ancora una volta tutti i suoi grandi numeri

Il Biancorosso Sesa conferma ancora una volta tutti i suoi grandi numeri. Anche nella prossima stagione, la società che gestisce il vivaio all’interno della grande famiglia Use non solo sarà [...]

Basket
Basket
26 Agosto 2025

Use Rosa Scotti, ecco lo staff del vivaio

E’ ufficiale lo staff del vivaio Use Rosa Scotti per la prossima stagione. Sotto la direzione tecnica del responsabile, coach Alessio Cioni, scenderanno in campo gruppi in grado di coprire [...]

Castelfiorentino
Attualità
26 Agosto 2025

HoopsXCastello, torneo giovanile di Basket a Castelfiorentino

C’è chi ha pensato alle squadre e chi alla pubblicità. Chi ha progettato il Logo e chi si è impegnato nella ricerca degli sponsor, o magari nella comunicazione “social”. E’ [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina