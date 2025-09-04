'Una Sola Emozione': la campagna abbonamenti dell'USE

La nuova stagione dell'Use è alle porte. Con la campagna abbonamenti “Una Sola Emozione”, tifosi e famiglie avranno la possibilità di accompagnare le squadre della SERIE B Maschile e dell’A2 Femminile in ogni momento, trasformando ogni partita in un’esperienza di passione e appartenenza.
Biglietti singoli
• Biglietto ordinario: € 10
• Biglietto ridotto: € 5 (valido per genitori e familiari dei ragazzi tesserati a cui consegneremo due tessere)
• Ingresso gratuito: per i tesserati 5-18 anni e per i bambini sotto i 5 anni
Abbonamenti
• Abbonamento intero (stagione maschile + femminile): € 80
• Offerta promo lancio: € 50 offerta valida fino al 27 settembre 2025
Come abbonarsi
• In sede USE Basket, Via Rigoletto Martini 66, Empoli (Ogni Lunedi, Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,30)
• Oppure durante le partite di precampionato della serie B maschile e dell’A2 femminile e le partite casalinghe al palazzetto
Perché abbonarsi
• Con un unico abbonamento si seguono tutte le 14 partite della squadra maschile e 12 partite della squadra femminile
• Prezzo accessibile e vantaggioso rispetto ai biglietti singoli
• Un gesto di sostegno concreto alla società e al movimento giovanile
• Far parte di una comunità: “Una Sola Emozione” siamo tutti noi, sugli spalti e in campo
