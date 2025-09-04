'Una Sola Emozione': la campagna abbonamenti dell'USE

La nuova stagione dell'Use è alle porte. Con la campagna abbonamenti “Una Sola Emozione”, tifosi e famiglie avranno la possibilità di accompagnare le squadre della SERIE B Maschile e dell’A2 Femminile in ogni momento, trasformando ogni partita in un’esperienza di passione e appartenenza.

Biglietti singoli

• Biglietto ordinario: € 10

• Biglietto ridotto: € 5 (valido per genitori e familiari dei ragazzi tesserati a cui consegneremo due tessere)

• Ingresso gratuito: per i tesserati 5-18 anni e per i bambini sotto i 5 anni

Abbonamenti

• Abbonamento intero (stagione maschile + femminile): € 80

• Offerta promo lancio: € 50 offerta valida fino al 27 settembre 2025

Come abbonarsi

• In sede USE Basket, Via Rigoletto Martini 66, Empoli (Ogni Lunedi, Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,30)

• Oppure durante le partite di precampionato della serie B maschile e dell’A2 femminile e le partite casalinghe al palazzetto

Perché abbonarsi

• Con un unico abbonamento si seguono tutte le 14 partite della squadra maschile e 12 partite della squadra femminile

• Prezzo accessibile e vantaggioso rispetto ai biglietti singoli

• Un gesto di sostegno concreto alla società e al movimento giovanile

• Far parte di una comunità: “Una Sola Emozione” siamo tutti noi, sugli spalti e in campo

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate