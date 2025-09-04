Bonifica dell'ordigno bellico: così cambia la viabilità a Empoli

Con ordinanza 367 del giorno 3 settembre 2025 sono state disposte le modifiche temporanee alla viabilità in alcune vie della città per le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli all’interno del cantiere del teatro il Ferruccio.

Pertanto il giorno 7 settembre 2025, dalle 7 fino al termine delle operazioni di despolettamento dell’ordigno e comunicazione di avvenuta messa in sicurezza in via di Barzino, all’altezza del ponte pedonale, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; via delle Olimpiadi, all’altezza del ponte di collegamento con via Bisarnella, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; Strada Statale 67, all’intersezione con via Luigi Russo, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; in via Giosuè Carducci, all’intersezione con via Lando Conti, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività messa.

Le disposizioni proseguono in via Giulio Masini, all’intersezione con via Carlo Rovini e via Giovanni Verga, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; via Ferruccio Busoni, all’intersezione con via Carlo Rovini, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; piazza della Vittoria, all’intersezione con via Curtatone e Montanara e via Jacopo Carrucci, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con Canto Ghibellino e con Canto Pretorio, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; via Valfredo Pulidori, all’intersezione con via Vincenzo Chiarugi, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; via Rozzalupi, all’intersezione con via delle Chiassatelle, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività e Strada Statale 67, all’intersezione con via Guido Dainelli, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività.

Di seguito l’elenco di tutte le strade o tratti stradali ricadenti all’interno della zona rossa nelle quali il giorno 7 settembre 2025, dalle 7 fino al termine delle operazioni di despolettamento dell’ordigno e seguente comunicazione di avvenuta messa in sicurezza, sarà adottato il divieto di transito pedonale.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate