Pisa, furti ai turisti: arrestato 41enne con auto rubata e grimaldelli

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 41 anni, accusato di ricettazione, possesso di strumenti da scasso e violazione di misure di prevenzione.

I Carabinieri riferiscono che l’uomo si trovava nel parcheggio “scambiatore” quando è stato fermato per un controllo. È emerso che l’auto in suo possesso era rubata e, durante la successiva perquisizione, sono state trovate chiavi alterate e grimaldelli.

Il 41enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Notizie correlate