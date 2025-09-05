Pisa, furti ai turisti: arrestato 41enne con auto rubata e grimaldelli

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

I Carabinieri hanno scoperto l’auto rubata e sequestrato chiavi alterate e strumenti da scasso nel parcheggio “scambiatore”

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 41 anni, accusato di ricettazione, possesso di strumenti da scasso e violazione di misure di prevenzione.

I Carabinieri riferiscono che l’uomo si trovava nel parcheggio “scambiatore” quando è stato fermato per un controllo. È emerso che l’auto in suo possesso era rubata e, durante la successiva perquisizione, sono state trovate chiavi alterate e grimaldelli.

Il 41enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
5 Settembre 2025

È scomparso il notaio Francesco Andolfi, figura importante nel Cuoio

Il Comprensorio del Cuoio perde Francesco Andolfi, scomparso a novanta anni giovedì 4 settembre. Per anni aveva lavorato come notaio a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno, era diventato [...]

Pisa
Cronaca
4 Settembre 2025

Manifestanti pro Palestina bloccano i treni alla stazione di Pisa

Disagi alla circolazione ferroviaria a Pisa, dove centinaia di manifestanti pro Palestina hanno occupato i binari della stazione centrale interrompendo il traffico dei treni. Il gruppo si è staccato da [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
4 Settembre 2025

Tamponamento in Fi-Pi-Li tra Montopoli e Santa Croce sull’Arno

Incidente nel primo pomeriggio in Fi-Pi-Li, nei pressi dell'uscita di Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 al km 38+6000, tra Montopoli Valdarno e [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina