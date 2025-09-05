Empoli, torna la passeggiata in campagna di AIMA

Una camminata di 6 km tra verde, rinfresco e il Giardino Alzheimer presso la RSA Vincenzo Chiarugi

AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, organizza per sabato 20 settembre la consueta passeggiata in campagna, un’occasione per godere del verde e trascorrere un pomeriggio all’aria aperta.

Il ritrovo è fissato alle ore 15:30 presso il Giardino di Pontorme, in Via Giro della Mura Nord a Empoli. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.

Il percorso, lungo circa 6 chilometri, si concluderà presso la RSA Vincenzo Chiarugi, dove sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti. Durante la sosta sarà inoltre possibile visitare il meraviglioso Giardino Alzheimer.

Per info:
email: aimaempoli@gmail.com
Telefono: 0571 711853
Cellulare: 366 9591425
Facebook: AIMA Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore
Instagram: @aima.empoli

