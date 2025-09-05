A Empoli ritorna il festival degli Amici della Musica

Riprendono dopo la pausa estiva gli eventi del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni con i quattro appuntamenti del "Fortissimissimo Metropolitano", il festival degli Amici della Musica di Firenze dedicato ai giovani talenti della musica classica che trova casa a Empoli grazie alla collaborazione pluriennale con il Centro Busoni.
Si inizia domenica 14 settembre con Ilaria Brognara al pianoforte per il concerto "Amor sacro e amor profano" su composizioni di Franz Liszt, Enrique Granados e Robert Schumann.
Domenica 21 settembre sarà la volta del Quartetto Sheherazade, in collaborazione con il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, con Irene Sammartano al violino, Caterina Bernocco alla viola, Andrea Abategiovanni al violoncello e Leonardo Ruggiero al pianoforte che eseguiranno il "Quartetto n. 1 op. 15" di Gabriel Fauré ed il "Quartetto n. 3 op. 60" di Johannes Brahms.
Il terzo appuntamento, in collaborazione con il premio Brunelli, si terrà domenica 28 settembre con Alessandro Artese al pianoforte che interpreterà musiche di Franz Joseph Haydn, Fryderyk Chopin, Sergei Rachmaninov e Alexander Scrjabin.
Si chiude la pagina empolese del "Fortissimissimo" domenica 5 ottobre con il duo di chitarre composto da Michelangelo Salvini e Niccolò Chiaramonti, in collaborazione con il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, che eseguiranno musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Giorgio Mirto, Alvaro Company, Johannes Brahms/John Williams.
Tutti i concerti iniziano alle ore 18, i primi tre (14 – 21 – 28 settembre) si terranno al Teatro Il Momento, l'ultimo (5 ottobre) al Cenacolo degli Agostiniani.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
<< Indietro