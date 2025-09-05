A Firenze flash mob Cgil per Gaza e la Global Sumud Flotilla: "Fermiamo la barbarie"

"Fermiamo la barbarie": la Cgil ha indetto una giornata di mobilitazione per domani sabato 6 settembre, con iniziative in tutta Italia, per chiedere che si fermi la barbarie perpetrata da Israele in corso in Palestina e che il governo italiano si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale. L’iniziativa vuole inoltre sostenere la missione della Global Sumud Flotilla, che porta un messaggio di resistenza, solidarietà e giustizia per Gaza.

A Firenze appuntamento per un presidio/flash mob (dedicato al tema delle "barche") sul ponte Santa Trinita alle ore 11, per ribadire che non si può restare indifferenti di fronte alla violenza e alla negazione dei diritti umani.

"Non possiamo più accettare - afferma la Cgil - che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa