Bloccano treni a Pisa, decine di denunce in arrivo per i partecipanti al corteo pro Palestina

Decine di denunce sono in arrivo per i partecipanti al corteo pro Palestina che ieri sera ha bloccato la circolazione ferroviaria alla stazione di Pisa. La Questura sta completando un’informativa che sarà trasmessa alla Procura per la valutazione dei reati di interruzione di pubblico servizio e violazione del decreto sicurezza.

Secondo gli investigatori, le persone individuate sono principalmente quelle che hanno guidato il corteo e superato lo sbarramento della Polfer per raggiungere i binari, invasi da centinaia di manifestanti. La polizia sta ancora visionando ore di immagini, quindi il numero finale degli identificati potrebbe salire.

La sigla Studenti per la Palestina, già protagonista di azioni simili in passato, ha rivendicato l’iniziativa. In una nota hanno dichiarato che la stazione è rimasta bloccata per oltre un’ora da studenti, bambini e cittadini di tutte le età, sostenendo che “non bastano le parole” e che è necessario bloccare “gli ingranaggi del genocidio” nelle città occidentali.