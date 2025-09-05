Bundu (Toscana Rossa) a Pistoia alla festa di Rifondazione Comunista

"Sabato 6 settembre 2025, la candidata Presidente sarà intervistata dal giornalista Lorenzo Vannucci, con l'introduzione del Segretario provinciale PRC-SE Ivano Bechini"

Sabato 6 settembre 2025, alle 21:00, al Circolo ARCI Torbecchia (via Sciabolino 60) di Pistoia, la candidata Presidente di Toscana Rossa, Antonella Bundu, sarà intervistata dal giornalista Lorenzo Vannucci, all'interno della festa provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, con l'introduzione del Segretario provinciale Ivano Bechini. Sarà l'occasione per proseguire con la raccolta delle 10.000 firme di cui Eugenio Giani e Alessandro Tomasi non hanno bisogno per le loro principali liste. «Questo impegno militante - dichiara Antonella Bundu - permette al percorso di Toscana Rossa di essere già da settimane, in piena estate, a contatto diretto con i territori, anche oltre i centri principali. Ringrazio tutte le compagne e i compagni che stanno garantendo la possibilità di concorrere al governo della nostra Regione. Il Sindaco di Pistoia ha dimostrato di non sapere avere la giusta attenzione per le periferie e i territori fuori dall'area centrale della sua Città. Si presenta come amministratore civico, celando la sua appartenenza politica, ma soprattutto tentando di imitare il candidato del centrosinistra. Da parte nostra abbiamo sempre rivendicato la necessità di uscire fuori dall'attenzione quasi esclusiva per Firenze e dei soli grandi centri urbani, a fronte delle tante assenze di servizi che segnano la vita di una parte importantissima del nostro territorio». La serata si inserisce all’interno di una festa che è iniziata la scorsa settimana e si concluderà domenica. Vi aspettiamo!! Per prenotazioni 0573-477000.

Tutte le sere verranno raccolte le firme per il referendum regionale per la riforma della sanità toscana e per la presentazione della lista Toscana Rossa – Antonella Bundu Presidente.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate