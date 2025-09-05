Chiude il calzaturificio Altalena dopo oltre 50 anni: a casa 15 dipendenti

Chiude dopo oltre cinquant’anni di attività il calzaturificio Altalena di via Machiavelli a Castelfranco. La decisione è stata comunicata ieri, 4 settembre, dai titolari ai quindici dipendenti, di età compresa tra i 30 e i 60 anni.

Come riportato da Il Tirreno, i segnali di difficoltà erano emersi già da tempo: a luglio i ritardi nei pagamenti degli stipendi, ad agosto il mancato versamento delle retribuzioni e, infine, l’amara conferma della chiusura. Di fronte alla lettera di licenziamento da sottoscrivere, i lavoratori si sono rivolti a un avvocato per tentare di salvare il possibile.

Il calzaturificio, che in passato aveva collaborato con importanti marchi della moda, negli ultimi tempi aveva incontrato crescenti problemi nel ricevere i pagamenti dai committenti, circostanza che ha aggravato la situazione finanziaria dell’azienda.

Appresa la notizia, il sindaco Fabio Mini ha espresso forte preoccupazione, definendo la vicenda problematica per la tenuta del tessuto economico castelfranchese e dichiarandosi disponibile a un ruolo di mediazione in un’eventuale trattativa sindacale con la proprietà.

Un’altra realtà storica del territorio, dunque, costretta a soccombere alla crisi del settore moda, lasciando in difficoltà numerosi lavoratori e le loro famiglie, oggi alla ricerca di una nuova occupazione.