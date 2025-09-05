Carolina Kostner in visita a Vinci: tappa al Museo Leonardiano

Vinci ha accolto una delle più grandi campionesse del pattinaggio artistico su ghiaccio italiane. Carolina Kostner ha infatti trascorso alcune ore a Vinci per scoprire le meraviglie del Museo Leonardiano e del centro storico.

A raccontarlo il sindaco Daniele Vanni, che sui social ha condiviso una foto con l’atleta: "Sono giorni di bellissime sorprese per Vinci. Oggi è passata a visitare il nostro Museo Leonardiano la campionessa Carolina Kostner. Un onore poter dare il benvenuto nella nostra città ad una delle sportive del pattinaggio artistico su ghiaccio che negli ultimi anni ci ha fatto sognare"

Originaria di Bolzano, Kostner è stata per oltre un decennio la punta di diamante del pattinaggio italiano ed europeo. Nel corso della sua carriera ha conquistato tra le altre 1 medaglia di bronzo olimpica (Sochi 2014), 1 titolo mondiale (2012) e 5 medaglie mondiali complessive (due argenti e tre bronzi), 5 titoli europei (2007, 2008, 2010, 2012, 2013) e 6 medaglie tra argento e bronzo, oltre a 9 titoli italiani.

Un palmarès che l’ha resa una delle atlete più vincenti della storia dello sport italiano, capace di emozionare il pubblico con la sua eleganza sul ghiaccio.

