Fugge dai controlli dei carabinieri nella notte: denunciato 29enne con droga e 2000 euro in contanti

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha abbandonato l’auto sulla Fi-Pi-Li e chiamato il 118 per un presunto malore. Sequestrati hashish e cocaina

Un 29enne di origine straniera è stato denunciato nel Pisano per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto all’alba del 30 agosto, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intimato l’alt a un’auto nei pressi di Casciana Terme. Il conducente non si sarebbe fermato, dandosi invece alla fuga ad alta velocità lungo la superstrada Fi-Pi-Li in direzione Firenze, dove ha abbandonato il veicolo e si è dileguato a piedi tra i campi.

Grazie alla luce dei lampioni, i militari sono riusciti a riconoscerlo: il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti e droga, è stato rintracciato alcune ore dopo. A tradirlo è stata la sua stessa telefonata al 118, con cui chiedeva soccorso per un presunto malore.

Nell’auto, presa a noleggio, i carabinieri hanno rinvenuto oltre 2000 euro in contanti, due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 210 grammi, tre dosi di cocaina pronte allo smercio per un totale di 8 grammi, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 29enne ha permesso di trovare un’ulteriore dose di hashish e materiale destinato al confezionamento. Il veicolo è stato sequestrato.

