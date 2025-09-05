Sono stati presentati e benedetti i cenci del Palio del Cerro

Tra i momenti più attesi nella settimana del 56°Palio del Cerro, la presentazione dei cenci, accompagnata dalla benedizione, ha avuto luogo nel Giardino antistante la Villa Medicea.

I drappi che andranno alle contrade vincitrici del Palio del Cerro e del Palio dei Ragazzi sono stati dipinti da Bruno Sabatini e Gianni Ceccatelli, mentre il cencio destinato all’Arcipretura di San Leonardo, è opera di Silvana Livi. Gli artisti sono stati premiati con una targa dal Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. Come da tradizione le personali degli artisti del Palio, sono visitabili alla Palazzina dei Cacciatori fino al 14 settembre.

Nel suo intervento e prima di dichiarare ufficialmente aperti i giochi del Palio, il Sindaco Simona Rossetti, ha insistito sull’importanza delle tradizioni e sulla necessità di mantenerle vive.

I Palii sono poi stati benedetti dal vescovo di San Miniato, Mons.Giovanni Paccosi che poco prima con il parroco di Cerreto Guidi Don Tommaso Botti, aveva guidato la Processione che dal Santuario di Santa Liberata era giunta fino alla Pieve di San Leonardo.

Alla cerimonia ha preso parte, fra gli altri, l’Arch. Federica Bergamini, Direttore Ville e Residenze Monumentali Fiorentine.

L’attenzione si sposta ora sulla competizione. Sabato 6 Settembre alle ore 22.00, in una Piazza Vittorio Emanuele II colma in ogni ordine di posto, le contrade di Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo sfideranno i campioni in carica di Porta Caracosta per la conquista del Palio 2025.