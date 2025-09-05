Cicogna ferita, dopo le cure è tornata in libertà nella Riserva del Padule di Fucecchio

Dalle ferite alla libertà. È stata liberata oggi nella Riserva naturale del Padule di Fucecchio, in Toscana, area gestita dalla Lipu in collaborazione con la Regione Toscana, un giovane esemplare di cicogna bianca che, alla fine di giugno scorso, era stato soccorso in difficoltà ai margini del Padule di Fucecchio a Monsummano da Enrico Zarri, collaboratore della Lipu e referente locale per il monitoraggio dei nidi di questa specie. La cicogna era stata portata, con l'aiuto dei volontari del rifugio faunistico Zara di Montecatini Terme, al Centro recupero fauna selvatica del Mugello della Lipu che si trova a Vicchio (Fi), presa in consegna dai volontari e dai veterinari del Centro, Renato Ceccherelli e Federico Bassi.

(Foto Valerio Baldeschi)

L’esemplare, che probabilmente era caduto dal nido, è stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico resosi necessario per un problema causato da materiale plastico avvolto intorno al collo che aveva provocato una grave stenosi e un’occlusione che impediva all’animale di nutrirsi. L'intervento ha avuto un buon esito e, dopo circa due mesi di riabilitazione e di allenamento al volo in una grande voliera di sessanta metri di lunghezza presso il Centro Lipu, per la giovane cicogna è arrivato oggi il momento del ritorno in natura.

(Foto Federica Gianneschi)

La liberazione è stata effettuata all'interno della Riserva naturale del Padule di Fucecchio - nello specifico nella porzione denominata Le Morette - area che da ottobre 2024 vede la collaborazione tra Regione Toscana e Lipu per la gestione dell'area e la promozione delle iniziative.

"Siamo molto soddisfatti – dichiara Laura Silva, responsabile Recupero fauna della Lipu – per l’esito positivo di questa importante operazione di soccorso e recupero, che ci ha visti impegnati con staff e volontari in un intervento non semplice. Importante è stato anche dotare l’animale di un Gps in modo da seguirne gli spostamenti e contribuire alla conoscenza delle sue rotte migratorie".

La giovane cicogna è stata infatti dotata, per la prima volta in Toscana, fornito da Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale), di un apparato Gps che consentirà di monitorarne gli spostamenti in tempo reale nelle prossime settimane e consentirà di raccogliere preziose informazioni sulla popolazione toscana di questa specie, così importante e carismatica. All'interno dell'accordo con la Regione, la Lipu, che quest'anno festeggia 60 anni di attività, si sta occupando di monitoraggi ambientali e sulle specie, promozione dell'area e didattica con le scuole del territorio e il pubblico generico.

