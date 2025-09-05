Da Bolzano a Bilbao in bici: Gumasio 'gira' l'Europa grazie all'impresa di Chiasserini e Galli

Un viaggio estremo, 2.600 chilometri e oltre 42mila metri di dislivello positivo, attraverso le Alpi, i Pirenei e fino all’Oceano Atlantico. È l’avventura portata a termine da Simone “Chester” Chiasserini, portacolori dell’ASD Gumasio, che insieme a Emiliano Galli (provincia di Lucca) ha partecipato alla Transiberica Ultracycling, una delle prove più dure del calendario internazionale.

La manifestazione, partita da Bolzano il 19 agosto, prevedeva l’arrivo a Bilbao. Una sfida “unsupported”: ogni partecipante deve seguire una traccia ufficiale e certificare il passaggio ai vari check-point, senza alcun aiuto esterno.

Chiasserini e Galli, iscritti con il numero 317, hanno deciso di affrontare la prova in coppia, dopo che i posti per i singoli erano già esauriti. “La cosa peggiore è stato il maltempo – racconta Chiasserini – pioggia incessante per giorni, che in quota diventava freddo pungente”.

Il percorso non ha lasciato tregua: dalle Dolomiti (Gavia, Spluga, Mendola) alle grandi salite francesi (Piccolo San Bernardo, Alpe d’Huez, Aubisque, Telegraph), fino ai Pirenei, prima di raggiungere la Spagna e tagliare il traguardo a Bilbao dopo dodici giorni di pedalate.

Simone ed Emiliano hanno portato a termine l'impresa che, rimarrà impressa per la durezza si, ma senza dubbio per i luoghi attraversati: Montagne, Altopiani, Piste ciclabili chilometriche, sole pioggia, vento, ma anche piccoli paesi e grandi città, dormendo con i loro sacchi a pelo in svariati luoghi, compreso locali messi a disposizione dalle persone incontrate per caso sul cammino.

L'ASD Gumasio ringrazia Simone e Emiliano "per aver portato la nostra maglia in giro per l'Europa e li aspettiamo alla prossima Impresa"!



