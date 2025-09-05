FdI Fucecchio: "Tomasi persona giusta per la sua 'rivoluzione del fare'"

Per il circolo Fratelli d'Italia di Fucecchio, Alessandro Tomasi è la persona giusta per realizzare in Toscana quella svolta che serve per rilanciare la sua tradizione produttiva, per valorizzare le sue diffuse peculiarità culturali e paesaggistiche e per rafforzare un sistema di servizi locali (dai trasporti alla sanità) che ormai da troppi anni stanno mostrando enormi difficoltà e inefficienze. Il nostro territorio comunale è uno di quelli che soffrono maggiormente l’apatia e l’immobilismo attuale.

La nostra bella periferia artigianale, un tempo cerniera cruciale tra le più importanti e rappresentative aree produttive della regione, negli ultimi due decenni è stata impoverita clamorosamente da scelte amministrative locali e regionali che non hanno tenuto conto minimamente delle istanze dello sviluppo locale.

Tra infrastrutture che arrivano con ritardi enormi e servizi sempre più burocratizzati, accentrati e appiattiti sulle esigenze dell’area metropolitana, l’area di Fucecchio ha perso la sua storica centralità economica e ha visto sempre più compromessa la qualità di vita della città e delle sue frazioni, come tristemente evidenziato dalla sempre più ampia diffusione dei problemi di decoro ambientale, conseguenze dirette di carenze ormai strutturali in fatto di politiche abitative e programmazione di servizi pubblici.

Sfide fondamentali e non più ulteriormente rimandabili si presentano sulla strada dei prossimi organi regionali: dalla situazione a tratti drammatica della sicurezza pubblica alla viabilità, dalla gestione dei rifiuti alla ristrutturazione dei servizi sanitari (oggi quasi al collasso tra sprechi di risorse, liste d’attesa insostenibili e una mancata copertura da parte della medicina di base che è sempre più allarmante).

Alessandro Tomasi, un amministratore vero che ha saputo parlare con la concretezza dei fatti e dei risultati ottenuti nel governo della sua città, è la persona giusta per affrontare queste sfide. Alessandro Tomasi è la persona giusta per contrastare una pericolosa deriva ideologica della sinistra toscana sui delicati temi ambientali: deriva che rischia di ampliare ulteriormente il già grave deficit infrastrutturale nei nostri territori e che rischia di arrivare a compromettere anche la tenuta di tradizioni culturali preziose per i nostri paesi e per la nostra società (come la caccia e le manifestazioni paliesche).

Alessandro Tomasi è la persona giusta per passare finalmente dalle parole ai fatti sulle tante peculiarità della nostra regione che meritano un vero rilancio e una vera valorizzazione (Padule in primis). Per questo crediamo in lui e lo sosteniamo convintamente nella sua "rivoluzione del fare" , per mettere fine a una stagione di impalpabile lassismo e di mala amministrazione.