Fermati con la droga: avevano 41 chili di hashish e uno di marijuana, 650 pasticche e cocaina

Operazione antidroga dei carabinieri a Firenze: due persone, un italiano e un marocchino, sono state arrestate per detenzione e spaccio di un ingente quantitativo di stupefacenti nel quartiere Isolotto.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati 41 kg di hashish, 1,7 kg di marijuana, 150 g di cocaina e 650 pasticche di ecstasy, oltre a telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga, destinata alla piazza di spaccio cittadina, avrebbe fruttato circa 90.000 euro.

I militari avevano notato movimenti sospetti a bordo di un motociclo e, dopo aver seguito uno dei due, hanno recuperato una busta contenente 10 kg di hashish. Successivamente, perquisendo l’abitazione dell’altro arrestato, sono stati rinvenuti gli altri quantitativi di droga. I due sono stati associati al carcere di Firenze-Sollicciano.

