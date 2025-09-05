Fermati con la droga: avevano 41 chili di hashish e uno di marijuana, 650 pasticche e cocaina

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Due persone fermate con oltre 50 chili di droga nel quartiere Isolotto

Operazione antidroga dei carabinieri a Firenze: due persone, un italiano e un marocchino, sono state arrestate per detenzione e spaccio di un ingente quantitativo di stupefacenti nel quartiere Isolotto.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati 41 kg di hashish, 1,7 kg di marijuana, 150 g di cocaina e 650 pasticche di ecstasy, oltre a telefoni e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga, destinata alla piazza di spaccio cittadina, avrebbe fruttato circa 90.000 euro.

I militari avevano notato movimenti sospetti a bordo di un motociclo e, dopo aver seguito uno dei due, hanno recuperato una busta contenente 10 kg di hashish. Successivamente, perquisendo l’abitazione dell’altro arrestato, sono stati rinvenuti gli altri quantitativi di droga. I due sono stati associati al carcere di Firenze-Sollicciano.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
5 Settembre 2025

Fermato con la droga dopo fuga rocambolesca per Firenze

Ieri mattina gli agenti della Pol-tramvia hanno arrestato un cittadino gambiano di 41 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è [...]

Firenze
Cronaca
5 Settembre 2025

Rapina studente americano nel centro di Firenze, lui usa spray urticante: arrestato 23enne

Nella notte tra l’1 e il 2 settembre i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 23enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina [...]

Firenze
Cronaca
5 Settembre 2025

Firenze, tentato furto al Museo Casa di Dante: ladri messi in fuga dall’allarme

Tentato furto al Museo Casa di Dante, nel cuore di Firenze. La mattina di domenica 31 agosto, intorno alle 4.50, due persone con il volto coperto da un cappuccio hanno [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina