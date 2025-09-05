Fermato con la droga dopo fuga rocambolesca per Firenze

Ieri mattina gli agenti della Pol-tramvia hanno arrestato un cittadino gambiano di 41 anni per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato in via Alamanni dopo una rocambolesca fuga. Alla vista dei poliziotti, che si erano avvicinati per un controllo di routine, il 41enne ha tentato di fuggire verso la galleria e il parcheggio privato della stazione, dove è stato fermato dagli agenti. Anche dopo l’arresto, ha continuato a dimenarsi, scalciando e colpendo gli operatori.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 28 grammi di hashish. Con precedenti specifici, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, dovrà comparire oggi per la convalida della misura precautelare.

Si precisa che la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse saranno valutate nel corso del processo e che, al momento, l’uomo gode della presunzione di innocenza.

