Firenze, tentato furto al Museo Casa di Dante: ladri messi in fuga dall’allarme

Cronaca Firenze
Forzato il portone d’ingresso nella notte tra sabato e domenica, i malviventi non hanno portato via nulla; indagini in corso dei carabinieri

Tentato furto al Museo Casa di Dante, nel cuore di Firenze. La mattina di domenica 31 agosto, intorno alle 4.50, due persone con il volto coperto da un cappuccio hanno forzato il portone d’ingresso e si sono introdotte all’interno. A dare l’allarme è stata la vigilanza privata, intervenuta dopo che era scattato il sistema di sicurezza.

Al piano terra i ladri hanno provato a forzare una prima porta che conduce a un locale adiacente, hanno preso a calci la porta del bagno per disabili e hanno tentato senza successo di manomettere la serratura del bookshop, provocando comunque danni agli infissi. Saliti al primo piano, hanno cercato di aprire con un piede di porco la porta della biglietteria. Proprio in quel momento è scattato l’allarme, che li ha messi in fuga.

Si tratta del primo episodio di questo tipo registrato al Museo Casa di Dante. Sul tentato furto è stata sporta denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

museo_casa_dante (2)

museo_casa_dante (1)

Fonte: Museo Casa di Dante - Ufficio Stampa

