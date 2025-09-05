Global Sumud Flotilla, il Partito Democratico di Vinci sostiene l'iniziativa

Il Pd di Vinci chiama a mobilitarsi per la pace e i diritti umani

Il Partito Democratico di Vinci esprime il proprio pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla, iniziativa di solidarietà internazionale nata per rompere l’isolamento di Gaza e portare aiuto a una popolazione stremata da mesi di assedio e bombardamenti.

Non possiamo restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo: bambini affamati, famiglie sfollate, scuole ed ospedali distrutti. L’uso deliberato della fame come arma non è più guerra: è una carneficina, un genocidio che calpesta ogni legge umana. La situazione a Gaza rappresenta una ferita aperta per l’umanità intera, e il silenzio o l’indifferenza non sono più accettabili.

Ci uniamo all’appello che la segretaria Schlein ha rivolto al Governo italiano, chiedendo interventi concreti a sostegno della popolazione palestinese e di garantire corridoi umanitari immediati. L’Italia e l’Europa non possono restare inconcludenti spettatrici di tragedie di tale portata: è il momento di agire, non di restare inermi, perché restare inermi significa diventare complici
dell’orrore.

Crediamo che ognuno abbia il dovere morale di prendere posizione. La pace non è solo un’aspirazione, ma una responsabilità collettiva che si costruisce attraverso gesti concreti. Per questo invitiamo con forza tutti a partecipare alla Marcia della Pace Vinci-Cerreto, che si terrà il 27
settembre, per ribadire che la nostra città è e sarà sempre dalla parte della giustizia, dei diritti umani e della dignità di ogni persona.
Il Partito Democratico di Vinci si impegna a promuovere attivamente ogni iniziativa volta alla costruzione di una pace giusta, perché restare in silenzio significa essere complici delle ingiustizie.

Partito Democratico di Vinci

