Global Sumud Flotilla, il Partito Democratico di Vinci sostiene l'iniziativa

Il Partito Democratico di Vinci esprime il proprio pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla, iniziativa di solidarietà internazionale nata per rompere l’isolamento di Gaza e portare aiuto a una popolazione stremata da mesi di assedio e bombardamenti.

Non possiamo restare indifferenti davanti a ciò che sta accadendo: bambini affamati, famiglie sfollate, scuole ed ospedali distrutti. L’uso deliberato della fame come arma non è più guerra: è una carneficina, un genocidio che calpesta ogni legge umana. La situazione a Gaza rappresenta una ferita aperta per l’umanità intera, e il silenzio o l’indifferenza non sono più accettabili.

Ci uniamo all’appello che la segretaria Schlein ha rivolto al Governo italiano, chiedendo interventi concreti a sostegno della popolazione palestinese e di garantire corridoi umanitari immediati. L’Italia e l’Europa non possono restare inconcludenti spettatrici di tragedie di tale portata: è il momento di agire, non di restare inermi, perché restare inermi significa diventare complici

dell’orrore.

Crediamo che ognuno abbia il dovere morale di prendere posizione. La pace non è solo un’aspirazione, ma una responsabilità collettiva che si costruisce attraverso gesti concreti. Per questo invitiamo con forza tutti a partecipare alla Marcia della Pace Vinci-Cerreto, che si terrà il 27

settembre, per ribadire che la nostra città è e sarà sempre dalla parte della giustizia, dei diritti umani e della dignità di ogni persona.

Il Partito Democratico di Vinci si impegna a promuovere attivamente ogni iniziativa volta alla costruzione di una pace giusta, perché restare in silenzio significa essere complici delle ingiustizie.

Partito Democratico di Vinci

