In auto hashish e cocaina, scappa dai carabinieri ma viene arrestato

Un 29enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga a Casciana Terme Lari. I carabinieri di Cenaia avevano fermato l'uomo in auto ma questi non ha arrestato la corsa ed è fuggito a alta velocità verso la Fi-Pi-Li in direzione Firenze. Poi ha abbandonato l'auto ed è scappato nei campi.

Grazie all'illuminazione stradale, i militari sono riusciti a riconoscere il fuggitivo, già noto per reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga. Dalla perquisizione dell'auto abbandonata sono stati trovati e sequestrati 2.220 euro in contanti, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 210 grammi, tre dosi di cocaina per un totale di 8 grammi, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

Il fuggitivo è stato rintracciato circa tre ore dopo a Lavaiano, a seguito di una sua richiesta di soccorso al 118 per un presunto malore. I carabinieri lo hanno identificato grazie all'abbigliamento, identico a quello indossato durante la fuga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare un'ulteriore dose di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. L'auto, risultata di proprietà di una società di noleggio, è stata anch'essa sequestrata.