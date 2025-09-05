Lavori in piazza Garibaldi, il Comune di Castelfranco valuta azioni legali per i ritardi

Il comune di Castelfranco di Sotto sta valutando le azioni legali più opportune da intraprendere nei confronti della ditta che avrebbe dovuto eseguire le opere relative al primo lotto di riqualificazione dell'area commerciale di piazza Garibaldi, che si è resa gravemente inadempiente accumulando ritardi nell'inizio dell'esecuzione delle opere.

Il progetto di riqualificazione, del valore di 250mila euro finanziato per 200mila con fondi regionali e per 50mila con risorse proprie del comune, prevede la realizzazione di un chiosco e di una attigua area esterna coperta da destinarsi ad uso bar-ristorazione, la sistemazione dell'area intorno al fabbricato con con una pavimentazione in autobloccanti oltre alla realizzazione di muretti in cemento armato lungo i corridoi interni alla piazza, che andranno a delimitare l'area verde e che avranno anche la funzione di seduta.

Nonostante i vari solleciti del comune, infatti, la ditta appaltatrice si è resa responsabile di gravi inadempimenti e ritardi nell'apertura del cantiere e nella esecuzione dei lavori. L'amministrazione pertanto ha deciso di risolvere il contratto in essere e a richiedere immediatamente il pagamento della penale per ritardo, riservandosi di procedere nei confronti della ditta per il risarcimento dei danni.

L'amministrazione Mini è comunque determinata a portare avanti questo progetto di riqualificazione e, per questo motivo, si è immediatamente attivata per procedere con altra ditta