Lettera minatoria dagli USA al sindaco di San Giuliano Terme per aver accolto la giovane palestinese deceduta

Dagli Stati Uniti è arrivata una lettera di minacce a Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme. Il comune in provincia di Pisa si è offerto a agosto di ospitare nei cimiteri comunali il corpo di Marah Abu Zuhri, giovane palestinese giunta deperita da Gaza e morta a Pisa. Il 4 settembre Cecchelli ha ricevuto una lettera con insulti e intimidazioni proprio per il caso della giovane da Gaza.

Da Carol Stream, vicino Chicago, è giunta una lettera anonima con attacchi a Cecchelli in qualità di sindaco di San Giuliano Terme "colpevole di aver accolto nella nostra terra, con umanità e solidarietà, Marah". A San Giuliano Terme si sono tenuti anche i funerali.

In una nota stampa il sindaco scrive che le minacce e gli insulti dimostrano "quanto sia profondo il clima di disumanizzazione e di avvelenamento del dibattito pubblico mondiale" e aggiunge: "Se chi minaccia crede di intimidirci, sbaglia. Profondamente”. Non lesina una critica “il silenzio e l’indifferenza delle istituzioni più alte del nostro Paese”.

Il primo cittadino ha annunciato che la lettera è stata trasmessa alle autorità competenti per le opportune valutazioni legali.

 

