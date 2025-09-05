È scomparso il notaio Francesco Andolfi, figura importante nel Cuoio

Il Comprensorio del Cuoio perde Francesco Andolfi, scomparso a novanta anni giovedì 4 settembre. Per anni aveva lavorato come notaio a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno, era diventato un punto di riferimento per l'imprenditoria locale e non solo.

Nato in Campania, passò l'esame per diventare notaio e arrivò nella Zona del Cuoio, dove lavorò anche come professore di diritto a San Miniato.

Aveva sempre vissuto a Pisa e proprio a Pisa si terranno i funerali alle 16 di venerdì novembre, nella chiesa di San Michele degli Scalzi.