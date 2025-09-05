Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze, al via la quarta edizione

Presentata oggi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze la quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana, evento voluto e finanziato dalla MetroCittà di Firenze. I Giochi sono in programma dall’8 settembre con la partenza della fiaccola olimpica da Scarperia e San Piero a Sieve, dove si era chiusa l’edizione precedente, e la cerimonia di apertura in Palazzo Vecchio, e si chiuderanno il 3 ottobre (quando la fiaccola arriverà San Casciano).

Gli eventi si svolgeranno in varie sedi e toccheranno 26 dei 41 Comuni che fanno parte del territorio della Città Metropolitana di Firenze. Saranno assegnate le medaglie in 53 eventi diversi. Tra questi il torneo di calcio camminato dedicato a Celeste Pin con 14 squadre partecipanti e il calcio visionario, disciplina inclusiva che permette di far giocare insieme atleti normodotati e atleti con deficit visivo. Per la prima volta in quattro edizioni sarà assegnato anche un titolo italiano, quello paralimpico, nella disciplina delle bocce.

La manifestazione si svolge con i patrocini di CONI e CIP (Comitato Italiano Paralimpico), con il sostegno di Decathlon, Estra e Credit Agricole, ed è organizzata tecnicamente da Uisp Firenze.

OLIMPIADE E PARALIMPIADE: L’AGONISMO

La partecipazione degli atleti avverrà tramite manifestazioni agonistiche coordinate dalle Federazioni sportive o Enti di Promozione Sportiva provinciali, o altri enti, se necessario, per ottenere la copertura più ampia possibile del numero delle discipline. Possono partecipare atleti under 18 che fanno parte di un’associazione che ha sede in uno dei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana, oppure anche adulti in quelle discipline che prevedono un target specifico o in quelle paralimpiche.

In palio per i migliori le classiche medaglie: oro, argento e bronzo.

SPORTVILLAGE ALLE CASCINE NEI GIORNI 24, 25 e 26 SETTEMBRE

Uno degli elementi di promozione dello sport è la presentazione pratica ai giovani di una ampia gamma di attività fisiche, sportive o di semplice educazione al movimento. Per questo sarà allestito lo Sport Village al Parco delle Cascine nei giorni 24, 25 e 26 settembre con apertura dalle 9 alle 17 nella zona compresa fra la Piscina Le Pavoniere e il Prato della Tinaia, non lontano tra l’altro alla fermata del tram.

A seguito di specifici accordi con Autolinee Toscane sarà possibile per le singole scuole anche di fruire di servizi navetta creati per l’occasione.

I LUOGHI, LE DATE

I luoghi, le date, gli orari delle attività competitive e gli aggiornamenti sull’assegnazione delle medaglie, giornata per giornata, saranno resi noti attraverso i canali informativi di Uisp Firenze e della Città Metropolitana di Firenze. C’è anche la pagina Facebook dedicata all’evento Olimpiade e Paralimpiade Firenze.

IL WORKSHOP

A margine degli eventi sportivi giovedì 2 ottobre presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi in via Cavour a partire alle 16.30 si terrà un workshop dal titolo "La società sportiva oggi, tra radicamento, difficoltà e responsabilità". Interverranno tra gli altri Nicola Armentano, Consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze, Simone Cardullo, presidente regionale del Coni, Roberto Bresci, vicepresidente della Scuola dello sport del Coni Toscana; relatori Roberto Ghiretti, esperto in organizzazione e comunicazione dello sport, l’avvocato Lorenzo Peronaci, docente della scuola regionale dello sport del Coni, Giulia Quintavalle, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e amministratrice comunale.

LA GIORNATA DI APERTURA

Lunedì 8 settembre l’Olimpiade si aprirà ufficialmente, come nelle precedenti edizioni, con l’articolata giornata della cerimonia di apertura dei Giochi. A Scarperia (dove nel 2023 si era conclusa la precedente edizione dell’Olimpiade) alle 11.30 ci sarà l’intervento di Federico Ignesti sindaco del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve oltre a quello di Nicola Armentano, delegato allo sport della Città Metropolitana di Firenze.

Seguirà la manifestazione dei bambini che presenteranno i "Diottini", giochi tradizionali che avranno luogo la sera alle 21 e ricalcheranno una delle manifestazioni folcloristiche che caratterizzano la comunità.

La fiaccola olimpica verrà consegnata a un contingente di ciclisti che partiranno intorno alle 14 alla volta di piazza Santa Croce dove l’arrivo è stato previsto verso le ore 17. Tra loro il giornalista Alessandro Fiesoli, Luca Mercatelli, Lorenzo Nigi, responsabile settore ciclismo Uisp Toscana, Ilario Masini, Emiliano Pasquini, Alessio Orlandi, Simone Baldi e l’atleta paralimpico Fabrizio Caselli che sarà l’ultimo tedoforo.

Il percorso attraverserà i Comuni di Scarperia e San Piero, Vaglia, Fiesole e poi Firenze; i ciclisti saranno affiancati da uomini e donne delle Polizie Municipali dei Comuni sopraindicati, oltre che dalla staffetta tecnica messa a disposizione dall’organizzazione.

Una volta arrivati a piazza Santa Croce si formerà un corteo con i rappresentanti delle istituzioni e gli atleti che si dirigerà in Piazza Signoria.

All’interno di Palazzo Vecchio nel Salone de’ 500 sarà acceso il simbolico braciere olimpico

Il giuramento olimpico sarà pronunciato da dirigenti come Marcello Marchioni, membro del Consiglio nazionale del Coni e Valeria Pisacchi, presidente dell’Unione Sportiva Affrico Firenze, dagli atleti Simone Ciulli e Aleksandra Cotti, atleti della città metropolitana vincitori rispettivamente di medaglie paralimpiche e olimpiche, dai tecnici Francesca Vannini e Fabrizio Palchetti, dall’ex arbitro di calcio e selezionatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi e Monica Nannicini, arbitro di pallavolo.

Dopo la dichiarazione di apertura ufficiale dei Giochi, risuonerà l’inno d’Italia che sarà cantato senza accompagnamento musicale dalla cantante solista Nora Marte, artista polivalente che spazia dal rock al melodico e che tra i vari inediti ha anche pubblicato un singolo a tema sportivo, dedicato al ciclismo e al Giro d’Italia.

Seguiranno gli interventi istituzionali e la premiazione di alcuni atleti della città metropolitana di Firenze che hanno conseguito titoli di Campioni o vicecampioni italiani o che hanno vinto una medaglia a livello internazionale.

