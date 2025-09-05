Ordigno bellico Empoli, disposta la completa evacuazione: le vie interessate e le info

Con ordinanza numero 369 firmata dal sindaco di Empoli del 4 settembre 2025, è stata disposta la completa evacuazione della Zona Rossa da persone, animali, autoveicoli e motoveicoli entro e non oltre le ore 9:00 di Domenica 7 Settembre 2025 fino al termine delle operazioni di despolettamento e rimozione dell'ordigno bellico per le vie indicate nella cosiddetta zona rossa.

L'elenco delle vie

CONTATTI

Il Comune di Empoli ha messo a disposizione: una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note: ordigno2025.comune.empoli.fi.it, un numero di telefono (0571 757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune: oggi (venerdì 5 settembre 2025) fino alle 19 e domani (sabato 6 settembre 2025) dalle ore 8 alle ore 13. Poi risponderà direttamente la protezione civile fino al termine delle operazioni per tutte le informazioni necessarie.

Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà ancora scrivere all'indirizzo mail ordigno2025@comune.empoli.fi.it

E per rimanere sempre aggiornati:

Canale WhatsApp del Comune di Empoli https://whatsapp.com/channel/0029Va9iZWXLNSa0CZ1UfT3c

Canale Telegram del Comune di Empoli https://t.me/ComunediEmpoli

Canale Telegram della Protezione Civile di Empoli https://t.me/protezionecivileempoli

Pagina Facebook del Comune di Empoli https://www.facebook.com/CittadiEmpoli

Profilo Instagram del Comune di Empoli https://www.instagram.com/citta_di_empoli/

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione: la pagina del sito https://www.comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2025/ dove trovare tutte le informazioni necessarie, il numero di telefono (0571 933298) attivo fino a oggi (venerdì 5 settembre) dalle ore 9 alle ore 13.

Dalle 8 di domani, sabato 6 settembre 2025, fino alle 17 sarà allestito un punto di comando avanzato del COC nel piazzale della scuola media di Sovigliana, dove peraltro è possibile avere ulteriori informazioni su tutta l'operazione di rimozione dell'ordigno e delle fasi di evacuazione.

È disponibile anche l'indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it

Ecco anche per il Comune di Vinci i contatti per restare sempre aggiornati:

Canale WhatsApp del Comune di Vinci: bit.ly/whatsappvinci

Canale Telegram del Comune di Vinci: t.me/ComunediVinci

Pagina Facebook del Comune di Vinci: facebook.com/comunevinci

Profilo Instagram del Comune di Vinci: instagram.com/cittadivinciufficiale

Notizie correlate