Ordigno bellico: così cambieranno le corse di bus nell'Empolese

Autolinee Toscane informa che, a seguito delle operazioni di evacuazione per la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto in un’area di cantiere, domenica 7 settembre 2025, dall’inizio del servizio e fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, sarà istituita una “Zona Rossa” nel centro di Empoli (FI), con divieto di transito per persone, animali e veicoli.

A causa della chiusura delle viabilità nel raggio di circa 500 metri da Piazza Guido Guerra, il servizio di trasporto pubblico locale subirà deviazioni temporanee su numerose linee. Le linee coinvolte sono: 1, 2, 3, 26, 48 e 49

Le modifiche comporteranno deviazioni di percorso in entrambe le direzioni, la sospensione temporanea di alcune fermate, tra cui Piazza della Vittoria, Piazza Gramsci, Roma, Sovigliana Ponte De Gasperi, Sovigliana Leonardo, Capraia, Limite e Spicchio. Ma anche l’istituzione di fermate provvisorie lungo i percorsi alternativi e il capolinea provvisorio per alcune corse della linea 48 presso Montelupo Stazione FS.

Si invitano gli utenti a consultare gli avvisi alle fermate e sul sito ufficiale at-bus.it per ulteriori dettagli.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa