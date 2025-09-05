Ospedale S. Stefano, concluso ciclo 'Mindfulness in ambito sanitario' per la gestione dello stress correlato

Promuovere, attraverso le pratiche di consapevolezza, la capacità di prendersi cura di sé come professionisti della cura, migliorando la gestione dello stress, la concentrazione e la qualità dell’assistenza ai pazienti. È stato questo l’obiettivo del ciclo di incontri di “Mindfulness in ambito sanitario” che si è svolto presso la Sala Cembalo dell’ospedale Santo Stefano di Prato.

Il progetto, articolato in quattro incontri a cadenza settimanale della durata di due ore ciascuno, ha coinvolto un gruppo di 15 infermieri e operatori socio-sanitari del Settore 3 (Chirurgia d’urgenza e Ortopedia) dell’ospedale.

L’iniziativa è stata organizzata dalla dott.ssa Maddalena Baraghini, specialista in chirurgia generale dell’équipe del dott. Stefano Cantafio, insieme alla coordinatrice infermieristica Pamela Brasolin.

La dott.ssa Baraghini ha guidato i partecipanti nella sperimentazione di tecniche di riduzione dello stress, importanti per la salute psicofisica del personale e ampiamente validate a livello scientifico internazionale.

“Il percorso ha avuto come finalità quella di aiutare i professionisti a riconoscere e gestire lo stress – spiega la dott.ssa Baraghini – rafforzando la resilienza individuale, a sviluppare maggiore consapevolezza e regolazione emotiva, a migliorare la capacità di concentrazione e decisione nei contesti assistenziali e a favorire un approccio più empatico e accogliente nei confronti dei pazienti”.

“Il riscontro ottenuto – conclude la coordinatrice infermieristica Pamela Brasolin – è stato molto positivo: i partecipanti hanno mostrato grande coinvolgimento, consapevolezza e soddisfazione. Visto il successo dell’iniziativa, è già in programma una nuova edizione per dare l’opportunità di partecipare anche ad altri professionisti”.

Durante l’autunno ci saranno ulteriori edizioni, tra cui un ciclo di incontri di 8 settimane organizzato dal Dipartimento Chirurgico per gli specialisti di chirurgia.

Fonte: Ausl Toscana Centro

