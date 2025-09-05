Pellemoda e MITA Academy insieme per formare i talenti del futuro

La moda incontra la formazione nel nuovo progetto promosso da Pellemoda e MITA Academy, il Corso di pelletteria e abbigliamento pelle. Un percorso biennale pensato per formare figure altamente qualificate nel settore dell’abbigliamento in pelle, capaci di unire manualità, conoscenza dei materiali, innovazione e gestione digitale della filiera.

Il calendario degli appuntamenti prevede due momenti distinti: il 17 settembre un Open Day generale dedicato a tutti i corsi dell’Academy presso la sede di ITS MITA, mentre la data più attesa è il 25 settembre, quando l’Open Day sarà interamente dedicato al Corso di Pelletteria e si svolgerà direttamente all’interno dell’azienda Pellemoda, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva a contatto con la realtà produttiva.

Il corso rivolto a 25 studenti, e totalmente finanziato dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e dalla Regione Toscana, sarà ospitato anche negli spazi di Pellemoda e mira a fornire competenze tecniche e digitali richieste dalle più importanti aziende del comparto. I partecipanti acquisiranno conoscenze avanzate sulla realizzazione di capi di abbigliamento in pelle, approfondendo sia le tradizioni artigianali d’eccellenza, sia l’utilizzo degli strumenti digitali applicati alla produzione. Con il supporto della Ralph Lauren Corporation, gli

studenti avranno l’opportunità di visitare gli uffici di sourcing del brand e di partecipare a tavole rotonde e workshop, acquisendo così una conoscenza diretta e qualificata del settore.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione del corso Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli; Adolfo Bellucci, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Empoli; Azzurra Morelli, CEO di Pellemoda; e Antonella Vitiello, Direttore Generale della MITA Academy.

“Sono molto felice di confermare la partnership strategica con MITA Academy rivolta alla formazione dei talenti del futuro. La moda è un universo in costante divenire, dove il passato si fonde con l’innovazione per creare un futuro sempre nuovo. È proprio questo che vogliamo trasmettere attraverso il corso: la consapevolezza che per avere successo in questo settore, servono passione, visione e soprattutto una formazione solida e concreta. Un ringraziamento speciale va a Ralph Lauren, partner d’eccezione che ha creduto fin da subito in questo progetto, sostenendolo come sponsor e contribuendo attivamente alla sua realizzazione. La sua presenza rappresenta per noi e per gli studenti un’opportunità straordinaria di confronto con una delle realtà più iconiche del panorama moda worldwide.”, dichiara Azzurra Morelli, CEO Pellemoda.

“Il nuovo corso realizzato insieme a Pellemoda, con il prezioso supporto di Ralph Lauren, conferma il modello formativo che caratterizza il nostro ITS: percorsi costruiti sulle esigenze delle imprese e arricchiti dal contributo diretto dei professionisti del settore. Grazie a Pellemoda, punto di riferimento nella pelletteria e nell’abbigliamento in pelle, e a Ralph Lauren, che offre una visione internazionale di straordinario valore, i nostri studenti potranno unire artigianalità e innovazione, tradizione e competenze digitali, confrontandosi con standard globali e preparandosi ad affrontare con solidità le sfide del settore moda. A entrambe le realtà va il nostro sincero ringraziamento per aver creduto in questo progetto, che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra formazione e impresa”, aggiunge Antonella Vitiello, Direttore Generale di Mita Academy.

"Empoli è una città che dà lavoro - commenta il Sindaco Alessio Mantellassi - ma a fianco delle tante imprese abbiamo anche uno sforzo importante per creare lavoro di qualità dando formazione ai giovani. In questo solco si inserisce il progetto di Pellemoda e MITA Academy, con l'importante sostegno di una firma notissima come Ralph Lauren. Li ringrazio tutti per continuare a investire su questo settore, su chi vi dedica anima e corpo ogni giorno e su chi ha l'ambizione di formarsi e lavorare al suo interno. La conoscenza vasta della filiera della moda e delle realtà imprenditoriali di successo come Ralph Lauren e Pellemoda alimentano a loro volta la qualità del lavoro dell'azienda, in un ciclo virtuoso che permette di rispondere alle esigenze del mercato e di confermarsi ai vertici del settore".

"La storia di Empoli si intreccia con quella delle confezioni, e adesso continua con questa importante iniziativa. Per esperienza personale so che chi esce dai percorsi di MITA non solo raggiunge competenze ma ha grande entusiasmo e voglia di fare bene all'interno di questo settore", commenta Adolfo Bellucci, assessore alle Attività Produttive del Comune di Empoli.

Pellemoda, MITA Academy e Ralph Lauren, realtà da sempre attente al valore della formazione, mettono così a sistema le proprie competenze ed esperienze per offrire un’opportunità reale e strategica a chi desidera costruire una carriera nel fashion system. Un percorso che punta a valorizzare l’artigianato di qualità e l’innovazione, formando professionisti pronti a entrare nelle Maison internazionali con un bagaglio tecnico completo e all’avanguardia.

About PELLEMODA

Pellemoda, da cui tutto è partito, è nata a Vinci nel 1979 ad opera di Bruno Morelli, forte dell’esperienza degli oltre 250 artigiani distribuiti nelle unità produttive di Empoli. L’azienda oggi è in grado di realizzare circa 200.000 capi l’anno in pelle, tutti caratterizzati da lavorazioni particolari grazie all’intervento di mani sapienti, ma anche all’impiego di macchinari e di tecniche di lavorazione di assoluta avanguardia. I due stabilimenti che ne fanno parte sono situati al centro di un distretto industriale che ancora conserva patrimoni di sensibilità e di esperienze tramandate da generazioni. Entrati negli anni Novanta e alla guida dell’azienda da oltre dieci anni, i due figli di Bruno Morelli, Azzurra e Giampaolo,hanno ulteriormente ampliato le partnership aprendosi ai brand internazionali del lusso e approfondito la ricerca di

tessuti speciali, spess esclusivi. L’archivio storico che raggruppa oltre 6.000 capi testimonia i traguardi raggiunti anno dopo anno e fornisce spunti di riflessione per stilisti e dipartimenti prodotto. Da sempre sensibile ai temi relativi all’ambiente e alla sostenibilità, l’azienda ha iniziato dal 2013 un intenso e articolato percorso che ha consentito di ottenere importanti certificazioni quali la SA8000 nel 2016, la ISO 14001 nel 2016 e la più recente ISO18001 nel 2018 convertita in ISO45001 nel 2021 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre Pellemoda è fortemente impegnata nel coinvolgimento dell’intera filiera per il protocollo ZDHC atto a eliminare gradualmente le sostanze chimiche pericolose utilizzate nei vari processi, un impegno che garantisce la tracciabilità di ogni singolo capo e produzioni ecosostenibili.

Nel giugno 2024 Pellemoda consegue la “CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE” e il Premio Women Value Company di Fondazione Marisa Bellisario promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo per il quale Azzurra Morelli ha avuto l’onore di essere ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

About Mita Academy

MITA, Made in Italy Tuscany Academy, è l’Istituto Tecnologico Superiore professionalizzante che trasforma il sogno di lavorare nel mondo della moda in realtà̀ concreta. MITA è la scuola esclusiva che promuove le eccellenze del Made in Italy, la diffusione del know how italiano e del territorio toscano a livello nazionale e internazionale. MITA ha radici ben piantate nelle tradizioni del territorio di riferimento ma lo sguardo vigile e attento alle innovazioni tecnologiche e allo sviluppo sostenibile. MITA supporta studenti e aziende, formando tecnici altamente qualificati, pronti ad inserirsi rapidamente in un settore dinamico e in continua evoluzione. I nostri corsi si svolgono a Scandicci (FI) e in altre città della Toscana a seconda delle richieste provenienti direttamente da aziende, imprese e enti del territorio.

