Pescatore cade in un lago a Sansepolcro e muore

Tragedia a Gragnano, nel comune di Sansepolcro. Un uomo di 80 anni, Giuseppe Tavernelli, è morto dopo essere caduto nelle acque di un lago dove si era recato a pescare insieme a un amico.
Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Sul posto anche il personale del 118, che ha constatato il decesso, e i carabinieri.
