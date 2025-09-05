Premio dello Sport 'Carlo Castellani': a Montelupo lunedì 15 settembre la 3a edizione

Lo sport come linguaggio universale, capace di unire, creare legami e trasmette valori condivisi. È con questo spirito che Montelupo Fiorentino si prepara a vivere insieme alla comunità la serata conclusiva della terza edizione del Premio dello Sport “Carlo Castellani”, divenuto ormai un appuntamento fisso per il territorio.

La manifestazione si terrà lunedì 15 settembre alle ore 21.00 presso l’Arena Nuovo Mondo – Largo dei Continenti.

Nel corso della serata verranno consegnati i riconoscimenti previsti dal regolamento del premio.

Il Premio Carlo Castellani sarà attribuito all’“Atleta dell’anno” nelle categorie femminile e maschile, riservato a sportivi residenti o legati al territorio montelupino che si siano distinti a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale. Riconoscimenti anche per la “Squadra dell’anno” , nelle due categorie, assegnati a realtà sportive locali che abbiano ottenuto risultati di rilievo.

Il Premio “Sergio Bitossi” , detto “Capino”, è destinato a tecnici, dirigenti o cittadini che abbiano contribuito con passione e continuità alla promozione dello sport a Montelupo.

Il Premio “Fulvio Cacialli” , detto “Il Menta”, valorizzerà persone, associazioni, imprese o enti che hanno favorito la pratica sportiva ponendo particolare attenzione a inclusione, disabilità, educazione e fair play.

Un ulteriore riconoscimento, il Premio speciale “Una vita per lo sport”, sarà conferito a chi si è distinto per un impegno duraturo e significativo. Per ogni categoria sono inoltre previste menzioni speciali.

La manifestazione si conferma come un’occasione per celebrare lo sport in tutte le sue forme, coniugandolo con i valori dell’inclusione, della crescita e della solidarietà. L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione alle candidature, segno di una vitalità rinnovata e di un tessuto sportivo sempre più attivo. L’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e ricordare figure che hanno lasciato un segno profondo nella comunità trova, anno dopo anno, una conferma sempre più forte.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

