Presenze di stranieri in centro a Empoli, Campinoti (FI): "Il Comune ammette la perdita di controllo"

Dopo l’uscita di un'intervista a Nedo Mennuti relativa all’evacuazione per la bomba, involontariamente il comune fa emergere uno scenario inaccettabile. Numerosi cittadini già pesantemente colpiti dal degrado dilagante in centro, purtroppo inascoltati nonostante le numerose segnalazioni e denunce fatte agli assessori, sindaco e vicesindaco, mi segnalano quindi questa gravissima ammissione di colpa da parte del comune che non è passata inosservata.

Partiamo riportando i pochi righi dell’articolo incriminato nel quale il giornalista chiede all’assessore di spiegarsi e gli viene risposto: "Abbiamo i dati dei residenti e consociamo i domiciliati, ma il centro storico è abitato al 43% da stranieri, che spesso ospitano altre persone. Non registrate nelle liste ufficiali. Comunicare con tutti loro non è semplice, quindi il numero reale delle persone da evacuare potrebbe essere più alto".

Finalmente è stata ammessa la perdita di controllo del territorio da parte del Comune, soprattutto a quanto pare per la gestione immigrazione, le locazioni e soprattutto le sublocazioni, probabilmente irregolari; eppure basterebbe incrociare le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, con l’Anagrafe e Alia per individuare una parte di persone “fantasma”. Non ci vuole molto per comprendere che con queste parole il comune stesso autodenuncia di non avere nessun controllo del centro storico (e non solo purtroppo), che significa anche sicurezza, ma spiega anche l’altro aspetto dei rifiuti abbandonati in centro, come io stesso sostengo sin dalla campagna elettorale, ovvero, se queste persone spesso irregolari e anche pregiudicati, risiedono in appartamenti senza essere censiti, è chiaro che non hanno accesso ai servizi regolari, ma vivendo anche in tanti in poche stanze producono molti rifiuti, e senza differenziare nulla alla fine sono costretti a lasciarli per strada, come anche le discariche lampo di ingombranti, dalle foto spesso si vedono addirittura materassi e valige vecchie, anche qui è banale non ci vuole molto acume per comprendere che questa gente per non farsi beccare è costretta da muoversi frequentemente e per questo quando lasciano l’alloggio sono costretti a buttare tutto via, e lo devono fare in zona perché in genere non hanno o mezzi per trasportarli altrove.

Quindi quando esposto (se serviva), dimostra chiaramente in modo inconfutabile che il comune da anni sottovaluta o peggio, per ragioni follemente ideologiche sul tema accoglienza, fa finta di non vedere quelle che sono palesemente le vere cause di molti problemi che subisce chi vive regolarmente il centro rispettando le regole, ma anche chi a causa del degrado non riesce più a sostenere negozi e attività commerciali.

Da questi dettagli si capisce bene da che parte la politica locale del PD, non è questo il modo di aiutare e proteggere la brava gente che rispetta le regole a prescindere dal colore della pelle, nazionalità e religione. Per contrastare veramente il degrado, servono azioni di polizia integrate con una maggiore presenza anche della municipale anche per svolgere una minima attività di indagine, basterebbe in fati presidiare le vie e le piazze del centro per osservare gente che entra e esce furtivamente dalle case, basterebbe chiedergli i documenti e spiegazioni per individuarli e colpire preventivamente sia gli irregolari che anche chi li sostiene affittando al nero le case, talvolta dove si consumano reati di prostituzione o spaccio per i quali tra l’altro la legge prevede anche la confisca dell’immobile.

Simone Campinoti Capogruppo - Forza Italia “Empoli del Fare”