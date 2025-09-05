Rapina studente americano nel centro di Firenze, lui usa spray urticante: arrestato 23enne

Cronaca Firenze
Nella notte tra l’1 e il 2 settembre i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 23enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina ai danni di uno studente statunitense nel centro storico.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe sottratto 20 euro e del tabacco alla vittima, che però è riuscita a reagire utilizzando una bomboletta di spray urticante. In questo modo lo studente ha recuperato la refurtiva e bloccato l’aggressore, subito raggiunto dai militari.

I carabinieri hanno proceduto all’arresto e impedito che lo studente riportasse lesioni più gravi, oltre alle lievi escoriazioni già subite. La colpevolezza dell’arrestato dovrà essere accertata nel corso del processo e nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza.

