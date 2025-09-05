Referendum Multiutility, tra le richieste del comitato al Comune: "Massima informazione e visibilità"

In vista del referendum comunale a Empoli sulla Multiutility, che si terrà come disposto dal decreto firmato dal sindaco il prossimo 9 novembre, il Comitato Referendario "Trasparenza per Empoli" avanza tre richieste.

La prima è sulle sedi di voto: "Che il numero e la distribuzione delle sedi elettorali restino in linea con quelle previste normalmente per ogni elezione, senza riduzioni né allontanamenti che potrebbero ostacolare la partecipazione". A seguire c'è la visibilità e l'informazione, con il comitato che afferma: "Il Comune garantisca la massima informazione sul referendum, utilizzando tutti i propri strumenti ufficiali: sito, social, canali WhatsApp, cartellonistica e spazi fisici, colmando le lacune già registrate durante la fase di raccolta firme". Infine sull'esito del referendum: "In caso di vittoria del "Sì", i cittadini restituiranno al Comune la possibilità di uscire dalla Multiutility qualora questa venga quotata in Borsa, possibilità oggi preclusa dalla delibera che il referendum mira ad abrogare".