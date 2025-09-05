A Santa Maria a Monte il torneo in ricordo di Romano Fogli

Sabato 6 e Domenica 7 Settembre presso lo Stadio Gabriele Di Lupo di Santa Maria a Monte si terrà il torneo in ricordo dell'indimendicato campione di Santa Maria a Monte Romano Fogli. La terza edizione del Trofeo è stata presentata mercoledì mattina nella Sala consiliare dal Sindaco Manuela Del Grande, insieme all’Assessore allo sport Romano Nieri, al Consigliere delegato agli impianti sportivi Johann Bontà ed altri Assessori, Mirko Fogli, figlio di Romano e Marco Del Papa, direttore generale dell' ASD Santa Maria a Monte. Romano lo conoscevo bene come sportivo e come persona, e si è sempre distinto per l’attaccamento al suo paese, per il legame forte alle sue origini, per l’umanità e l’umiltà che è rimasta la stessa nonostante i suoi successi – dice il Sindaco Manuela Del Grande – per l’Amministrazione portare avanti questa manifestazione è un impegno davvero sentito, che ci permette di celebrare la sua memoria ancora viva in noi. Ringrazio il figlio Mirko e l’ASD Santa Maria a Monte per la gestione e lì organizzazione dell’evento. Sono state apportate, anche in vista di questo appuntamento, diverse migliorie all’impianto sportivo. Abbiamo inoltre partecipato ad un bando regionale per ottenere 300 mila euro di finanziamenti, da integrare, con le nostre risorse di bilancio. Sono scelte e lo sport per noi deve essere alla portata di tutti. Il programma del torneo prevede alle ore 16 di sabato la prima semifinale BolognaEmpoli, alle 18 ore Atalanta-Pisa. Domenica mattina alle ore 9,30 la finale per il terzo e quarto posto tra le perdenti delle semifinali di sabato ed alle ore 11 la finalissima. La competizione, a livello nazionale, vede appunto impegnate squadre under 15, tre delle giovanili di compagini di serie A (Atalanta, Bologna e Pisa) e una di serie B (Empoli), settori giovanili tra i più importanti d’Italia.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte