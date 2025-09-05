Spettacolo di burattini nel borgo di Certaldo

Sabato 6 settembre alle ore 18.30 a Certaldo al Giardino di Palazzo Giannozzi si terrà “Farse Sparse“, spettacolo di burattini a guanto della compagnia Manintasca.

Fagiolino e Sandrone, maschere della tradizione emiliana, sono i protagonisti di alcune divertenti farse tradizionali (brevi storie comiche solitamente recitate alla fine della più lunga ed elaborata commedia recitata dal burattinaio con lo scopo di regalare un breve momento di divertimento al pubblico) recuperate dal repertorio dei burattinai tradizionali del secolo scorso e interpretate dal burattinaio con piglio contemporaneo senza però tradire lo stile e la drammaturgia originale. Oltre alle farse vengono presentate farsette, scherzi e monologhi per burattini, tutte con protagonisti principali Fagiolino e Sandrone.

La rassegna è organizzata dal Comune di Certaldo e dalla Pro Loco di Certaldo, e rappresenta un appuntamento di eccellenza dell’estate culturale Certaldese.

Curata dalla direzione artistica di Italo Pecoretti de Il Teatro delle Dodici Lune, la rassegna porta nel cuore del borgo compagnie da tutta Italia con spettacoli di burattini, marionette e narrazioni visive che uniscono tradizione, creatività e poesia.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito. In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la Limonaia in Certaldo Alto.

