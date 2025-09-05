Sta per chiudersi la mostra 'Folds' a Certaldo

C'è tempo fino a sabato 7 settembre per visitare “Folds”, la mostra personale di Marica Fasoli allestita in Palazzo Pretorio a Certaldo.

Inaugurata lo scorso 31 maggio, l’esposizione rientra nel programma di CertaldoArte25, la rassegna che celebra l’arte contemporanea in dialogo con il patrimonio culturale della città.

L’ esposizione, promossa dal Comune di Certaldo con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, è parte del programma di celebrazioni del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio (Certaldo, 1313-1375).

La mostra è curata da Francesca Parri con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent.

A Boccaccio, Marica Fasoli, dedica un dipinto ispirato a “il Corbaccio” opera in prosa del 1366. Un origami dalle sfumature intense, nelle cromie dell’oro e del viola.

L’amore per la carta scritta nel destino dell’artista si trasforma in arte. Nell’opere del ciclo “Origami” viene rappresentato il ciclo vitale; partendo da un origami, piegando e ripiegando la carta secondo precise regole matematiche, si arriva a ciò che rimane dopo averlo decostruito. Ogni piega lascia una traccia, così come il vivere dell’essere umano. Quello che poi rimane è la trasformazione in un qualcosa di superiore.

In esposizione quaranta opere suddivise per aree tematiche: Origami, Box, Invisible People.

I dipinti “Box” irrompono con colore ed energia espressiva. Le scatole diventano metafore del contenere e del disvelare, luoghi di contenimento ma anche di possibile apertura, confini fra quel che si vede e quello che si nasconde.

“Invisible people”, il ciclo degli indumenti stropicciati, ricchi di pieghe, così vivi e irreali, raccontano con le piegature del tessuto la stessa poetica che troviamo negli “Origami”, il passaggio, quello che resta anche quando il corpo non c’è più.

Il linguaggio poetico e simbolico dell’artista dialoga in modo intenso con la storia e l’anima di Certaldo Alto e al tempo stesso rafforza la vocazione culturale del nostro territorio e invita cittadini e visitatori a lasciarsi sorprendere e emozionare. Le opere della Fasoli, incentrate sull'arte giapponese degli origami – piegare la carta in forme sorprendenti – evocano immediatamente il forte legame che unisce Certaldo alla città giapponese di Kanramachi. Un'amicizia che fiorisce da oltre quarant'anni, alimentata da interazioni culturali, collaborazioni economiche e un dialogo proficuo. Durante la visita della delegazione, l’artista ha donato al Comune di Kanramachi l’opera “Crane“ realizzata appositamente per l’occasione.

CertaldoArte25 prosegue Sabato 27 settembre alle ore 17, sarà inaugurata la mostra “Fiammetta” dell’artista Valentina Palazzari.“Fiammetta” è l’ultima mostra della rassegna che ha visto la partecipazione in Palazzo Pretorio di nove artisti, ognuno dei quali ha realizzato un’opera dedicata a Giovanni Boccaccio, nell’anniversario dei 650 anni della morte.

La mostra di Valentina Palazzari si svolgerà fino al 26 gennaio 2026.

Fonte: Ufficio stampa